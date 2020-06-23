مصدر امني لـ” العهد نيوز”: اعتقال مطلوب وفق المادة 4 ارهاب بحملة تفتيش شرقي الفلوجة

2020/06/23 | 20:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز، ان” القوات الامنية نفذت واجب امني استهدف مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلال من اعتقال احد ابرز […]

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