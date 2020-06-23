الخارجية الاميركية تحذر من حدث في أكتوبر القادم يخص إيران.. وتنشر خارطة “تحذيرية”

2020/06/23 | 20:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذر وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، من قرار ستتخذه الامم المتحدة في اكتوبر/تشرين الاول القادم، برفع حظر التسليح عن إيران، مايمكنها من اقتناء “طائرات مميتة”.وقال بومبيو في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إنه “إذا كانت الامم المتحدة ستنهي حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر، وستكون إيران قادرة على شراء طائرات مقاتلة جديدة […]

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