ماذا يعني براءة قادة داعش الوهابية

2020/06/23 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى ..المعروف جيدا ان من دعم ومول داعش الوهابي الصدامي هم رافع العيساوي طارق الهاشمي أثيل النجيفي مسعود البرزاني وخميس الخنجر وعلي سليمان والضاري وكل من حضر ساحات العار والرذيلة وصرخوا جئناك يا بغداد القاعدة جزء منا ونحن جزء منها وما سمعنا من أسماء مثل البغدادي الزرقاوي وغيرها من الأسماء أسماء […]

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