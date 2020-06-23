خاص لـ”العهد نيوز”.. حرائق مفاجئة تجتاح اراضي زراعية شمالي الناصرية ” صور”

2020/06/23 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مراسل “العهد نيوز” ، اليوم الثلاثاء، عن نشوب حرائق في اراضي زراعية في الناصرية وقال مراسلنا ، ان ” حرائق مفاجئة تجتاح اراضي زراعية في قضاء الفجر شمالي الناصرية مركز محافظة ذي قار

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