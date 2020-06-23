الصحة: العراق لم يبرم اي عقد مع دولة اخرى لاستيراد علاج كورونا

2020/06/23 | 21:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، أن العراق لم يبرم إي عقد مع إي دولة لاستيراد علاج كورونا حتى الآن، كاشفة عن وجود محاولات لإنتاج العلاج داخل العراق.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “العلاج لمواجهة فيروس كورونا هو مقترح سابقا ويستخدم لأنواع أخرى من الأنفلونزا ، مبينا ان […]

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