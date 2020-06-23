يومان على انتهاء موعد توفيره.. والصحة تصف تصنيع العلاج الروسي بـ”المحاولات” قيد الدراسة: هل تراجع حماس الوزارة تجاه الـ”أفيافير”؟

2020/06/23 | 21:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصف وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، تصنيع العلاج الروسي الذي بشر به وزير الصحة حسن التميمي، بالـ”محاولات”، معتبرًا أن الامر مازال قيد الدراسة، بينما لم يتبق سوى يومين على الموعد الذي حدده الوزير للبدء بتوزيع العلاج في المؤسسات الصحية.وقال الجميلي في تصريحات صحفية رصدتها “يس عراق”، إن “العلاج لمواجهة فيروس كورونا […]

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