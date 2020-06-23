عضو بالأمن النيابية يكشف حقيقة زيارة رئيس “الموساد” الإسرائيلي لقاعدة عين الأسد

2020/06/23 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت ...





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