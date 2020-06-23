شاهد.. “باسم الشعب” فتح قائممقامية العزيزية في واسط لاستثمارها بمعركة الجائحة

2020/06/23 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ واسط

افتتح الأهالي والإدارة المحلية في مدينة العزيزية بمحافظة واسط، اليوم الثلاثاء، بناية القائمم...





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