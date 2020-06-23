الصحة تؤكد عدم إبرام أي عقد لعلاج كورونا وتكشف عن محاولات لإنتاج دواء محلي

2020/06/23 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (23 حزيران 2020) أن العراق لم يبرم إي عقد مع إي دولة لاستيراد علاج كورونا حتى الآن، كاشفة عن وجود محاولات لإنتاج العلاج داخل العراق.

وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العلاج لمواجهة فيروس كورونا هو مقترح سابقا ويستخدم لأنواع أخرى من الأنفلونزا ، مبينا ان "العلاج اقترح من قبل الجانب الياباني وليس من روسيا وهو يستخدم بشكل سريري وليس علاج خاص لكورونا".

وأضاف أن "العراق لم يبرم إي عقد مع إي دولة اتجاه هذا الموضوع ولازال قيد الدراسة"، مبينا "هنالك محاولات بإنتاج العلاج من قبل أكثر من مصنع وطني في العراق".





وفيما يخص تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطبيق حظر التجوال الجزئي علق الجميلي قائلا: أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية شكلت غرفة عمليات مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات أثناء فرض حظر التجوال الجزئي وخاصة بما يخص ارتداء الكمامات وإعداد المتواجدين في المحال وسيارات النقل المختلفة ومتابعة تجمعات ولها صلاحية اتخاذ القرارات في الامور الطارئة ، مؤكداً تشكيل غرف عمليات فرعية في المحافظات كافة باستثناء إقليم كردستان".

وتابع أن "هذه اللجنة هي المسؤولة على التنسيق ما بين الجهات الصحية والأمنية والإعلامية لغرض تنفيذ الاجراءات والوصول إلى الأهداف المرجوة من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وتوصيات وزارة الصحة".

وكان مدير شركة أدوية سامراء في العراق، عبد الحميد عبد الرحمن، كشف الأحد (21 حزيران 2020)، عن تفاصيل جديدة بشأن العلاج الروسي الذي تعتزم وزارة الصحة العراقية استخدامه في معالجة المصابين بفيروس كورونا.

وقال عبد الرحمن في تصريح متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "الدواء الذي استورده العراق من روسيا هو دواء قديم ياباني الاصل، ونجح في الدراسات السريرية من خلال تقليل الفترة الزمنية التي يرقد فيها المريض بالمستشفى، فبدلا من تشافيه بفترة 15 يوما، سيتعافى بعد تناوله العلاج بـ 10 ايام".

واضاف أن "هذا العلاج استخدمته الصين واليابان وكوريا والاردن، ويعتبر لغاية الان افضل علاج لمواجهة الفيروسات، وعلى هذا الاساس اعتمدت عليه وزارة الصحة بالعراق".

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