فيديو- “المعلم” يفضح الحكومة السورية.. والإعلام الرسمي يُبرّر ويُزيد من الطين بلّة

2020/06/23 | 21:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير الخارجية السورية “وليد المعلم” خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، على صحة ما ذكره مستشار الأمن القومي الأميركي “جون بولتون” بخصوص نيّة الولايات المتحدة لإجراء مفاوضاتٍ مع الحكومة السورية حول إطلاق سراح مواطنين أميركيين…

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