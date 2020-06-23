عمليات “فاثبتوا” تستهدف قوات الحكومة السورية بريف إدلب الجنوبي

2020/06/23 | 21:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت غرفة عمليات “فاثبتوا”، اليوم الثلاثاء، قوات #الحكومة_السورية والميليشيات الموالية لها، جنوبي #إدلب، بالقصف المدفعي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن «عمليات “فاثبتوا” قصفت بالمدفعية تجمعات القوات السورية والقوات…

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