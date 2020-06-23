حركة التغيير: خفض رواتب موظفي الإقليم خيار إجباري مؤقت

2020/06/23 | 21:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبرت حركة التغيير، يوم الثلاثاء، قرار حكومة كوردستان القاضي بتخفيض رواتب الموظفين بأنه خيار إجباري مؤقت بسبب نقص السيولة المالية.

وقال عضو الحركة أمين بكر لوكالة شفق نيوز إن "قرار تخفيض الرواتب خيار إجباري مؤقت بحسب ما أكدته حكومة الاقليم".

وأضاف أن "القرار يعود لحكومة الاقليم لتجاوز هذه الأزمة مع ضرورة مراعاة مصالح الموظفين مستدركة".

وأشار بكر إلى أن "الهدف من التخفيض يتمثل في صرف رواتب جميع الموظفين بدلا من عدم دفعها جراء الأزمة المالية الحالية"، معبتراً في الوقت ذاته أن "استقطاع أو تخفيض الرواتب مرفوض شعبياً".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت، الاثنين، استقطاع نسبة 21 في المئة من رواتب الموظفين لشهر واحد فقط وتوزيع النسبة الباقية.

ويأتي هذا القرار جراء الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة الإقليم بفعل تراجع أسعار النفط وقطع الحكومة الاتحادية العراقية رواتب موظفي الإقليم.

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