الكاظمي يحضر اجتماع وفد إقليم كردستان مع مسؤولين بالحكومة الاتحادية

2020/06/23 | 21:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على اجتماع عقده وفد إقليم كردستان مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية.

وذكرت مصادر ان الجانبين بحثا خلال الاجتماع الخيارات المتاحة امام الطرفين، للتوصل الى اتفاق شامل وحل الخلافات والملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل .

وكان وفد حكومة إقليم كردستان الذي يترأسه نائب رئيس حكومة الإقليم “قوباد الطالباني”، والذي يضم عددا من الوزراء بحكومة الإقليم، قد وصل اليوم الى العاصمة بغداد، لإجراء الجولة الثالثة من الحوار، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين بالحكومة الاتحادية.

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