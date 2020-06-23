وزير الخارجية: الكاظمي سيزور واشنطن الشهر المقبل

2020/06/23 | 21:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور واشنطن خلال الشهر المقبل.

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