2020/06/23 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة الإقليم يستقبل كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية الأمريكية في العراق اربيل – فريد حسن استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وفداً أمريكياً برئاسة كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية والملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى العراق الجنرال إرنيست تايكرت.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى في مستهل اللقاء، بحث آخر […]

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