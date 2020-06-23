2020/06/23 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحدودية: ضبط 24 حاوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر بغداد – الزمان ضبط منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة التابع لهيئة المنافذ الحدودية، وبناء على المعلومات الوراده اليه بالتعاون مع جهاز الامن الوطني ومركز كمرك ام قصر ومركز شرطة الكمارك ام قصر الاوسط، 12 حاوية حجم 40 قدماً محملة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحدودية: ضبط 24 حاوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحدودية: ضبط 24 حاوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).