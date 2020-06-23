2020/06/23 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تحسم مصير الثالث المتوسط والراسبين والمكملين نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الإمتحانات العامة بغداد – عبد اللطيف الموسوي قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة امس، اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة، لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الجاري، كما قرر السماح للطلبة الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني […]

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