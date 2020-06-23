كتاب بولتون ‘الفضيحة’.. اضحك مع ترامب!

2020/06/23 | 21:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز مقتطفات جديدة من كتاب المستشار السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، تعرض فيها مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وآرائه في عدد من القضايا، ولا سيما علاقته بالحلفاء الأوروبيين.نشرت صحيفة تلغراف البريطانية مقتطفات جديدة من كتاب المستشار السابق للأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، يعرض فيها لمواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وآرائه […]

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