2020/06/23 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى وجه مسؤول حكومي في ديالى، الثلاثاء، رسالة عاجلة لخلية الازمة الحكومية حيال شريان الجنوب.وقال مدير ناحية قزانية (97كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “طريق ديالى – واسط المعروف بشريان الحنوب باعتباره ممر رئيسي للقوافل التجارية ونقل المسافرين من المحافظة الى واسط التي تشهد ارتفاع غير مسبوق بالاصابات بفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناحية حدودية بديالى توجه “رسالة عاجلة” حيال شريان الجنوب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناحية حدودية بديالى توجه “رسالة عاجلة” حيال شريان الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).