النظام الراسمالي والاستثمار في الصراعات الدولية والمحلية - ثائر سالم

2020/06/23 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ثائر_سالم التدخل المباشر العسكري المستمر والمتنامي لدول اقليمية كتركيا وايران والسعودية، وربما مصر قريبا، الى جانب تدخل الدول الكبرى، وبالتنسيق معها، في شؤون وازمات دول، كسوريا وليبيا واليمن ، وبشكل غير مباشر في دول اخرى كالعراق ولبنان، يطرح حقائق عدة :الاولى : انه تدخل بالضد من ارادة ومصلحة شعوب هذه الدول.



والمستفيد الوحيد من هذا التدخل، هي انظمة الحكم فيها والتحالف الاجتماعي السياسي ، المحلي والاقليم ......





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