6 مواقف “صادمة ومؤلمة” من داخل مدينة الطب يرويها أحد الأطباء

2020/06/23 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نقل طبيب مقيم في مدينة الطب، مواقف مهولة خلال خفاراته في مدينة الطب وماشهده من حالات صادمة ومؤلمة بين صفوف المراجعين والمرضى وذويهم.وكتب الطبيب المقيم الدوري في مدينة الطب أحمد عقيل شاكر تدوينة رصدتها “يس عراق”، جاء فيها: “مواقف واجهتني في آخر خفارتين المكان: طوارئ مدينة الطب الموقف […]

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