تحجيم كورونا في منطقتين بكوردستان.. جميع الإصابات وافدة

2020/06/23 | 21:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وحدة كرميان في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تحجيم فيروس كورونا في "كفري وكلار" بفعل التحوطات والإجراءات الوقائية المشددة، مبينةً أن جميع الإصابات في كرميان "وافدة".

وقال قائممقام قضاء كلار شهاب حاجي احمد لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء كلار وقضاء كفري في وحدة كرميان لم يسجلا سوى 50 إصابة جميعها وافدة من الخارج، إلى جانب تماثل 15 حالة للشفاء من المصابين".

وأضاف، أن "الخطط الوقائية والصحية حققت نتائج باهرة في احتواء وباء كورونا وتحجيمه ومنع انتشاره في وحدة كرميان الى جانب الجهود المضنية للكوادر الصحية وتعاون المواطنين مع الجهات المعنية بمواجهة ملف كورونا".

وأشار أحمد إلى "إستمرار وإنسيابية التجارة لقضاء كلار مع ديالى وبغداد والمناطق المحيطة، ما اسهم بتأمين السلع والبضائع والمواد الغذائية في محافظات عدة من وسط وشمال العراق" .

ويقع قضاء كلارجنوب شرقي محافظة كركوك بمسافة مقدرة بـ 150كم، وإلى جنوب محافظة السليمانية بمسافة 140كم، وشمال العاصمة العراقية بغداد بنحو 180كم، وهي قريبة من الحدود الغربية الايرانية بمسافة 35 كم ويبلغ نسبة سكان مدينة كلار نحو 108408 نسمة.

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