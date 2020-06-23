2020/06/23 | 21:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البطة والملكة}.. تنتظران موافقة مجلس الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 21:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({البطة والملكة}.. تنتظران موافقة مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({البطة والملكة}.. تنتظران موافقة مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).