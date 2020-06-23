الكاظمي يلتقي الوفد الكردي لبحث اتفاق شامل بين المركز والاقليم

2020/06/23 | 21:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفد حكومة اقليم كردستان،برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني ، وبحث معه الخيارات المتاحة للتوصل لاتفاق شامل.

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