الصحة الفلسطينية تسجل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/23 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورنا المستجد اليوم، بلغت 179 حالة.وأضافت في بيان لها، أن حصيلة الإصابات الإجمالية ارتفعت إلى 1375، والإصابات النشطة إلى 754 كما ارتفعت حالات التعافي إلى 616.وذكرت الكيلة، في بيانها أنه “تم إجراء 2472 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها خلال الـ24 ساعة الماضية، […]

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