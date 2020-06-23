نائب: ’’غياب عامل فعال’’ ضاعف عدد الاصابات بكورونا وسيحدث ’’تغيير جذري’’ ان قفز العدد لما فوق الثلاثة الاف !

2020/06/23 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى عضو خلية الازمة النيابية، علي الغانمي، الثلاثاء (23 حزيران 2020) أن انحسار عمليات التعفير للأسو...





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