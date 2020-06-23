الصحة العراقية: في حصيلة هي الاعلى تسجيل 1826 إصابة بكورونا و84 وفاة و968 حالة شفاء

2020/06/23 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة أكثر إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا الى جانب مئات حالات الشفاء في عموم العراق.

المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أكد في بيان، تسجيل ألف وثمانمائة وست وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأربع وثمانين حالة وفاة، الى جانب تسجيل تسعمئة وثماني وستين حالة شفاء في عموم البلاد.

وأضاف، أن العدد الكلي للإصابات بلغ أربعة وثلاثين ألف وخمسمئة واثنتين، وشفاء خمسة عشر ألف وسبعمئة وثلاث وخمسين، وارتفاع عدد الوفيات الى ألف ومئتين واثنتين وخمسين حالة، داعيا المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية الرسمية.

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