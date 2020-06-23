الدفاع تنفي بشدة إصابة قيادات وضباط بفيروس كورونا

2020/06/23 | 21:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الدفاع ما يتم تداوله من اخبار وصفتها بالكاذبة، حول إصابة ضباط بفيروس كورونا.

واوضحت الوزارة في بيان، ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت اخبارا كاذبة ومزيفة، عن اصابة عدد من القادة والضباط في وزارة الدفاع بفيروس كورونا، مؤكدة ان تلك الاخبار لا اساس لها من الصحة.

ودعت الوزارة الى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، مهددة بمقاضاة ومحاسبة من يحاول نشر الاخبار الكاذبة.

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