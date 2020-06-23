2020/06/23 | 21:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل (الحل نت) في إدلب: اندلاع اشتباكات بين «هيئة تحرير الشام» وفصائل غرفة عمليات «فاثبتوا» بمحيط مدينة إدلب شمال غربي سوريا

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