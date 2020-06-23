روحاني: لن نحتاج للخليج ومضيق هرمز لتصدير النفط في المستقبل

2020/06/23 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستتخلى في المستقبل عن الخليج ومضيق هرمز لتصدير النفط.وقال روحاني اليوم الثلاثاء: “نعمل على مد أنابيب النفط من منطقة غورة (غرب) إلى ميناء جاسك (جنوب شرق) ولن تعود صادرات النفط متصلة بمضيق هرمز، وهذا سيتم لأول مرة في التاريخ”.وليست المرة الأولى التي تتحدث فيها […]

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