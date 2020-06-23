2020/06/23 | 21:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصناعة تعلن بدء التشغيل التجريبي لخطوط انتاج الكمامات الجديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تعلن بدء التشغيل التجريبي لخطوط انتاج الكمامات الجديدة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تعلن بدء التشغيل التجريبي لخطوط انتاج الكمامات الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).