قصف جوي عنيف يستهدف اخطر اوكار داعش شمال شرقي ديالى

2020/06/23 | 22:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد العشائري موسى الجبوري، الثلاثاء، بان قصف جوي عنيف استهدف اهم واخطر اوكار داعش في شمال شرق ديالى.وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” القوة الجوية العراقية قصفت بعنف اوكار تنظيم داعش في عمق زور شيخ بابا قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الجبوري،ان” 3 ضربات عنيفة وقعت في […]

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