2020/06/23 | 22:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المئات من المتطوعين في صفوف الحشد الشعبي، وقفة احتجاجية في سهل نينوى على الطريق الرابط بين اربيل والموصل ، للمطالبة بحسم ملف تثبيتهم ومباشرتهم في صفوف هيئة الحشد الشعبي .وتخصيص رواتب لهم اسوة بأقرانهم والبالغ عددهم اكثر من 700 متطوع.وقال مؤيد محمد امين مجاهد في الحشد الشعبي في حديث لـ”العهد نيوز”: “نحن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. مجاهدو لواء 30 بالحشد الشعبي ينظمون وقفة احتجاجية لتثبيتهم على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. مجاهدو لواء 30 بالحشد الشعبي ينظمون وقفة احتجاجية لتثبيتهم على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).