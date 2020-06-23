ميسان تسجل إصابة 105وشفاء 92ووفاة2

2020/06/23 | 22:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، عن تسجيلها (105 ) إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد، وقال بيان الدائر انها سجلت اليوم 105 إصابة وشفاء 92 وأعربت عن أسفها لوفاة 2 .وأوضح البيان ان الاصابات موزعة على مناطق (قطاع 30 ، قطاع 28 ، امغربة، ، حي الوحدة ، حي الرسالة ، حي المعلمين القديم، […]

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