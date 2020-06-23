العبادي والحكيم يؤكدان اهيمة التحضير للانتخابات المبكرة

2020/06/23 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، على أهمية التحضير للانتخابات المبكرة.وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حيدر العبادي استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع العامة التي يشهدها البلد و التحديات الكبيرة التي تتطلب العمل الجدي لتجاوزها وتنفيذ البرنامج الحكومي ومطالب المواطنين وجائحة كورونا والاجراءات المتبعة للحفاظ على ابناء شعبنا".واضاف أنه "تم التأكيد على اهمية اعادة البلد للطريق الصحيح والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج من الازمات التي نمر بها وعدم تأثر المواطنين بها وان يكون الاصلاح في جميع القطاعات ومؤسسات الدولة اضافة الى التحضير للانتخابات المبكرة".

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