2020/06/23 | 22:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية في تقرير موسّع لها عن أزمة #كورونا في #العراق، إن «المستشفيات العراقية تحولت إلى بؤرة تنقل عدوى الفيروس التاجي إلى الأطباء».فبينما يحاول الأطباء الذين يقفون في الخطوط الأمامية لوقف…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الأطباء في خطر».. “كورونا” يتفشّى في المستشفيات العراقية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الأطباء في خطر».. “كورونا” يتفشّى في المستشفيات العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).