فيديو- «هذي حنطتنا».. نساءٌ ينددون بسرقة محاصيلهن الزراعية عند معبر “تل أبيض” الحدودي

2020/06/23 | 22:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرت عدة نساء، أمام معبر #تل_أبيض الحدودي الفاصل بين #سوريا و #تركيا، تنديداً بعمليات سرقة المحاصيل الزراعية من الأراضي السورية، وشحنها إلى تركيا.وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر عدة نساء، يهتفون ضد…

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