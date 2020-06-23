العبادي والحكيم يؤكدان على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج من الازمات

2020/06/23 | 22:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل حيدر العبادي في مكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، فيما اكدا على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج من الازماتوذكر مكتب العبادي في بيان تلقته "كلكامش برس"، انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الاوضاع العامة التي يشهدها البلد و التحديات الكبيرة التي تتطلب العمل الجدي لتجاوزها وتنفيذ البرنامج الحكومي ومطالب المواطنين وجائحة كورونا والاجراءات المتبعة للحفاظ على ابناء شعبنا".واضاف انه "تم التاكيد على اهمية اعادة البلد للطريق الصحيح والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للخروج من الازمات التي نمر بها وعدم تأثر المواطنين بها وان يكون الاصلاح في جميع القطاعات ومؤسسات الدولة اضافة الى التحضير للانتخابات المبكرة".

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