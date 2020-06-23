2020/06/23 | 22:55 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة البصرة: 1285 حالة شفاء بالمحافظة منذ الأزمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 22:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة البصرة: 1285 حالة شفاء بالمحافظة منذ الأزمة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة البصرة: 1285 حالة شفاء بالمحافظة منذ الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).