عضو بمالية البرلمان تحدد قيمة الاقتراض الداخلي: العراق يحتاج للاقتراض خلال 3 أشهر فقط

2020/06/23 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت عضو اللجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، الثلاثاء، قيمة الاقتراض الداخلي الذي يحتاجه العراق، مؤكدة اننا نحتاج للاقتراض خلال ثلاثة أشهر فقط.وقالت الدليمي خلال حديثها لقناة “العهد”، إن “ما نستطيع تأمينه عبر الاقتراض الداخلي هو 15 ترليون دينار”، مبينة أن “الدولة تقترض وتزيد عدد الدرجات الوظيفية”.وأضافت، أن “اغلب التعيينات منذ 2014 تمت بدون جداول”، […]

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