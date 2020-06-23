ماذا تريد الاردن من العراق؟.. ماهر ابو طير

2020/06/23 | 22:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الكاتب ولمحلل السياسي الاردني ماهر ابو طير: هذه ليست أول زيارة لوزير الخارجية الحالي أيمن الصفدي إلى العراق، واليوم الأربعاء يتوجه إلى بغداد في زيارة رسمية في توقيت بالغ الحساسية، على كل الأصعدة.من اللافت للانتباه أن السياسة الأردنية الخارجية بدأت تخرج من تقييدات العزل بسبب وباء كورونا، وانشغال الدول بشؤونها، وتوقف حركة […]

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