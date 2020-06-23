2020/06/23 | 22:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة ينتظر الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، استكماله في شهر تموز المقبل ولكن هذه المرة بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفي العاصمة الاميركية واشنطن وجها لوجه مع المسؤولين هناك.وقال وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه ممثلة الامين العام للامم المتحدة جينين بلاسخرات اليوم الثلاثاء، إن “الحكومة تحرص على انتهاج سياسة مُتوازنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي إلى واشنطن في اواخر تموز المقبل.. والأزمة المالية قد تجد “انفراجة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي إلى واشنطن في اواخر تموز المقبل.. والأزمة المالية قد تجد “انفراجة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).