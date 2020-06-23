الدفاعات السورية تتصدى لعدوان في أجواء السويداء ودير الزور

2020/06/23 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت الدفاعات الجوية السورية، لعدوان صاروخي في اجواء السويداء ودير الزور.

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