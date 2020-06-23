أتلتيكو مدريد يهزم ليفانتي بـ”نيران صديقة”

2020/06/23 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة خرج فريق أتلتيكو مدريد بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه ليفانتي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وجاء هدف الفوز الوحيد لأتلتيكو “للروخي بلانكوس” بـ”نيران صديقة” سجله مدافع أصحاب الأرض برونو غونزاليس خطأ في مرماه مبكرا عند الدقيقة 15 من زمن الشوط […]

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