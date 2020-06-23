رئيس مجلس الامناء ووزير الموارد يبحثان سبل التعامل الاعلامي لمواجهة ازمة المياه

2020/06/23 | 23:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي جعفر محمد الونان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد، سبل التعامل الاعلامي لمواجهة ازمة المياه مع تركيا.

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