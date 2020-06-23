أولى علامات السرطان تظهر على الجلد

2020/06/23 | 23:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذرت الدكتورة يلينا سميرنوفا، أخصائية الأورام الخبيثة، من خطورة الثؤلول التناسلي.الذي يتراوح حجمه ما بين 1ملليمتر وحتى بضعة سنتيمترات.والثؤلول التناسلي، عبارة عن ثؤلول أحادي مدبب، وعادة عديم اللون.ولا تظهر له أي أعراض في المراحل الأولى من ظهوره.لذلك لا يهتم بها الشخص في أحيان كثيرة.ويصيب الثؤلول التناسلي في البداية […]

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