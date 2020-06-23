2020/06/23 | 23:03 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي والحكيم يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتجاوز الأزمات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 23:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي والحكيم يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتجاوز الأزمات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي والحكيم يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتجاوز الأزمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).