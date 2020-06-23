استهداف جوي عنيف لاخطر اوكار داعش شمال شرقي ديالى

2020/06/23 | 23:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى اكد القيادي في الحشد العشائري موسى الجبوري، الثلاثاء، بان قصف جوي عنيف استهدف اهم واخطر اوكار داعش في شمال شرق ديالى.وقال الجبوري في حديث صحفي،ان” القوة الجوية العراقية قصفت بعنف اوكار تنظيم داعش في عمق زور شيخ بابا قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف الجبوري،ان” 3 ضربات عنيفة وقعت في عمق زور شيخ بابا والذي يعد من اهم واخطر اوكار داعش في قاطع شمال شرق ديالى وهو مصدر للعديد من الهجمات الارهابية التي استهدفت قرى شيخ بابا مؤخرا وتسببت في سقوط ضحايا خاصة في صفوف المدنيين ومنتسبي القوى الامنية”.ويعد زور شيخ بابا من اخطر الاماكن في ديالى لوجود الكثير من خلايا داعش التي كانت وراء سلسلة هجمات ارهابية استهدفت قرى ونقاط امنية في الاشهر الأخيرة.

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