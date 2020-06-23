ثالث نائب يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

2020/06/23 | 23:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن النائب عن محافظة الانبار عادل المحلاوي اصابته بفيروس كورونا، ورقوده في احدى المستشفيات الاردنية.وقال المكتب الاعلامي للنائب المحلاوي، إنه “يطمئن النائب الشيخ عادل خميس المحلاوي جمهوره ومحبيه بأن وضعه الصحي مستقر وانه يرقد حاليا في مستشفى الامير حمزة في العاصمة الاردنية عمان لتلقي العلاج نتيجة اصابته بجائحة كورنا “.ويأتي […]

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