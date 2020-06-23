2020/06/23 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق الشيخ يعلق على تسمية أحمد ملا طلال متحدثاً باسم رئيس الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/23 | 23:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ يعلق على تسمية أحمد ملا طلال متحدثاً باسم رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ يعلق على تسمية أحمد ملا طلال متحدثاً باسم رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).